Ini Bocoran KPK soal OTT Hakim di Depok, Oalah

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat berkaitan dengan perkara sengketa lahan antara masyarakat dengan badan usaha di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

OTT KPK itu menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.

Selain itu, KPK juga menangkap pihak PT Karabha Digdaya (KRB) yang bersengketa soal lahan dengan masyarakat yang sedang berproses di PN Depok.

"Peristiwa tertangkap tangan di wilayah Depok ini diduga terkait dengan sengketa lahan antara PT KRB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Budi menjelaskan bahwa PT KRB merupakan badan usaha di ekosistem Kemenkeu yang fokus terkait dengan pengelolaan aset.

Oleh sebab itu, Budi mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) tersebut turut menangkap pihak-pihak dari anak usaha Kemenkeu tersebut.

"Tadi malam diamankan sejumlah tujuh orang. Tiga orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian empat orang lainnya pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya," tuturnya.

Sementara itu, dia mengatakan tujuh orang tersebut saat ini masih diperiksa secara intensif oleh KPK.