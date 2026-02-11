Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Bukan Lagi Sinyal, Presiden Prabowo Bakal Tendang Pejabat Busuk

Rabu, 11 Februari 2026 – 04:16 WIB
Ini Bukan Lagi Sinyal, Presiden Prabowo Bakal Tendang Pejabat Busuk - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto akan mencopot sejumlah pejabat bermasalah.

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan itu menggunakan istilah ‘telur-telur busuk’ untuk menyebut pejabat yang bakal ditendang.

Langkah tersebut akan dilakukan Presiden Prabowo dalam rangka membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari "telur busuk" yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:

Hashim Djojohadikusumo menungkapkan hal tersebut dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa (10/2) malam, diikuti dalam jaringan (daring).

"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI), baru-baru ini.

Adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengejar oknum elite yang terlibat dalam praktik kriminal hingga perusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga:

Dalam kesempatan diskusi panel itu, Hashim mengungkapkan bahwa momentum "pembersihan" di lingkup birokrasi ini sudah dimulai.

Hashim melempar sinyal akan ada lebih banyak kepala lembaga yang dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban atas inefisiensi dan dugaan pelanggaran hukum.

Presiden Prabowo akan segera mencopot beberapa pejabat bermasalah, dalam rangka membersihkan jajaran birokrasi dan sektor swasta dari telur busuk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Prabowo Subianto  Hasyim Djodjohadikusumo  Telur busuk  pasar modal 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp