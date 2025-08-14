Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Bukti Negara Berkomitmen Melakukan Pemerataan Kesejahteraan di Papua

Kamis, 14 Agustus 2025 – 12:30 WIB
Ini Bukti Negara Berkomitmen Melakukan Pemerataan Kesejahteraan di Papua - JPNN.COM
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa dalam acara bertajuk Papua Bersatu, Indonesia Maju di Nabire, Papua Tengah yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Foto: supplied

jpnn.com - Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara di Nabire, Papua Tengah menjadi momentum penting dalam memperkuat pemerataan pembangunan di Tanah Papua.

Pertemuan tatap muka antara pemerintah dan masyarakat dihadiri tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi dari seluruh provinsi Papua melalui sambungan daring.

Kegiatan mengusung tema Papua Bersatu, Indonesia Maju tersebut dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) M. Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

Baca Juga:

Acara itu juga dirangkai dengan penyaluran bantuan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, serta groundbreaking dapur MBG di enam titik: Nabire, Jayapura, Wamena, Merauke, Sorong, dan Manokwari.

Meki Fritz Nawipa menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membawa dampak positif berantai bagi masyarakat.

"Kami memandang MBG memiliki multiplier effect besar, mulai dari peningkatan pendapatan petani, pemberdayaan ibu-ibu sebagai juru masak, hingga peningkatan gizi anak," kata Meki Nawipa, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga:

Program TEKAD dan koperasi desa turut menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi lokal. Meki yakin kolaborasi pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat kemandirian desa-desa di Papua.

Dadan Hindayana menegaskan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus digenjot.

Pemerintah pusat membuktikan komitmen melakukan pemerataan kesejahteraan di Papua melalui program MBG hingga penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papua  papua tengah  program MBG  M Herindra  Meki Fritz Nawipa  Yandri Susanto  Budi Arie Setiadi  Nabire 
BERITA PAPUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp