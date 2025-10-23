Ini Capaian Nyata Kemendikdasmen dalam Setahun Hadirkan Pendidikan Bermutu untuk Semua

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam satu tahun perjalanan terus mengakselerasi berbagai program prioritas untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Melalui beragam inisiatif strategis di bidang pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran hingga penguatan tata kelola, Kemendikdasmen mencatat sejumlah capaian signifikan yang telah berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam Taklimat Media bertajuk 'Gerak Cepat Pendidikan Bermutu untuk Semua' di Jakarta pada Rabu (22/10), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan berbagai capaian dan terobosan yang telah dilakukan kementerian dalam satu tahun terakhir.

“Prinsipnya, satu tahun ini adalah landasan kami untuk bekerja lebih baik lagi, modal kami untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, memperbaiki yang kurang, dan menyempurnakan yang sudah berjalan,” ujar Mendikdasmen Mu'ti dalam keterangannya, Kamis (23/1).

Salah satu capaian utama Kemendikdasmen adalah program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Dari anggaran Rp 16,9 triliun yang awalnya dialokasikan untuk 10.440 satuan pendidikan, kini telah tercapai perjanjian kerja sama dengan 16.140 satuan pendidikan, melampaui target semula. Sebagian pembangunan bahkan telah rampung 100 persen.

Melalui sistem swakelola, program ini juga berhasil menyerap lebih dari 350 ribu tenaga kerja, yang tidak hanya memperkuat sarana belajar tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata di berbagai daerah.