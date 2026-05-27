Ini Cara Memiliki Rumah Lelang BTN, Harga Bisa 40 Persen di Bawah Pasar

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menghadirkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah dengan harga lebih terjangkau melalui program Lelang Akbar BTN 2026.

Dalam program ini, BTN menyiapkan berbagai aset rumah lelang dengan harga kompetitif, bahkan dapat mencapai hingga 40 persen di bawah harga pasar.

SEVP Assets Management BTN Benjamen Sihombing mengatakan masyarakat kini dapat mengakses informasi rumah lelang BTN dengan lebih mudah melalui kanal digital Bale Lelang BTN.

Menurut Benjamen, rumah lelang BTN dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian dengan harga lebih kompetitif.

"Prosesnya juga semakin mudah karena masyarakat dapat melihat katalog aset secara digital, memilih rumah sesuai kebutuhan, lalu mengikuti proses lelang secara transparan,” ujar Benjamen dalam acara Lelang Akbar BTN 2026 di Jakarta, Senin (25/5).

Adapun cara mengakses rumah lelang BTN cukup mudah.

Pertama, masyarakat dapat melihat katalog aset melalui website Bale Lelang BTN Balelelang.btn.co.id atau aplikasi mobile Bale by BTN.

Kedua, pilih aset berdasarkan lokasi, jenis properti, dan harga yang sesuai kebutuhan.