Ini Cerita Kombes Agustinus, Si Jenderal Kopi

jpnn.com - KOMISARIS Besar atau Kombes Agustinus Christmas membagikan kisah perjalanannya dalam mengembangkan ekosistem kopi di Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari mendampingi petani, menjadi barista, mengajar mahasiswa, hingga mendorong lahirnya wirausahawan muda berbasis kopi.

Kenny Kurnia Putra, Jakarta

Agustinus mengatakan keterlibatannya di sektor kopi berawal dari keinginan membantu masyarakat memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik dari komoditas unggulan daerah.

Baca Juga: Biaya Harian Mobil Listrik Chery Diklaim Lebih Murah dari Segelas Kopi

Menurut dia, kopi bukan sekadar minuman, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.

Salah satu pengalaman yang paling berkesan baginya ialah saat terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi mahasiswa melalui program Rako Coffee Goes to Campus.

Dalam program tersebut, Agustinus berbagi pengalaman mengenai dunia usaha sekaligus mengajak generasi muda melihat peluang bisnis di sektor kopi.

"Saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa kopi bukan hanya soal minumannya. Di belakang secangkir kopi ada petani, ada pengolahan, ada pemasaran, ada peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan," kata Agustinus, Rabu (24/6).

Dia mengaku sengaja terjun langsung dalam berbagai aktivitas kopi, bahkan menjadi barista pada sejumlah kegiatan promosi dan edukasi.