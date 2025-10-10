Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Ini Daftar Bank Himbara yang Getol Menggunakan Duit Titipan Pemerintah

Jumat, 10 Oktober 2025 – 06:03 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun ke lima bank anggota Bank Himbara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pengalihan Rp 200 triliun dana pemerintah ke bank anggota Himbara mengubah pandangan terhadap kondisi fiskal nasional, yang kini dianggap memiliki cadangan uang melimpah.

Adapun dari dana yang dikucurkan tersebut Bank Mandiri menempati posisi tertinggi dengan penyaluran sebanyak 74 persen, BNI 50 persen, BRI 62 persen, BSI 55 persen, serta BTN sebanyak 19 persen.

"Tiba-tiba mengubah image fiskal yang tadinya nggak punya duit sekarang kebanyakan duit," kata dia di Jakarta, Jumat (10/10).

Disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa pengalihan uang tersebut ke bank anggota Himbara memberikan banyak manfaat terhadap perekonomian, seperti meningkatkan likuiditas, memacu konsumsi dan investasi, serta menumbuhkan kredit.

Dirinya mengungkapkan, dari laporan bank penerima kucuran dana tersebut, realisasi serapan likuiditas yang telah disalurkan kini mencapai Rp 112,4 triliun atau 56 persen.

Selain itu, Purbaya menyatakan, bakal mengalihkan dana pemerintah yang sebelumnya sudah dikucurkan Rp 25 triliun ke BTN untuk bank lain, apabila bank itu tidak menyerap dana tersebut secara optimal.

Sebelumnya pemerintah sudah mengucurkan total Rp 200 triliun ke lima bank anggota Himbara, yaitu Mandiri menerima Rp55 triliun, BRI menerima Rp 55 triliun, BNI memperoleh Rp 55 triliun, BTN mendapatkan kucuran Rp 25 triliun, serta BSI menerima Rp 10 triliun.

"Saya akan pindah ke bank yang lain saja," katanya.

