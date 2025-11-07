Ini Daftar Barang yang Dilarang Dibawa ke Kabin Pesawat saat Berangkat Umrah

jpnn.com, JAKARTA - Ada catatan penting bagi umat muslim yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah.

Salah satunnya terkait barang yang boleh dan tidak bisa dibawa ke dalam kabin pesawat.

Banyak jemaah umroh yang belum memahami aturan ini, sehingga tak jarang terjadi penahanan barang di bandara atau bahkan penyitaan oleh petugas keamanan.

Oleh karena itu, jemaah umrah perlu membawa informasi dari Rawda Umroh Plus Turki yang membahas secara lengkap tentang barang-barang yang dilarang masuk pesawat bagi jemaah umrah serta alasannya.

Hal itu penting diketahui agar perjalanan ibadah berlangsung lancar dan tanpa hambatan.

Pentingnya Memahami Aturan Barang Bawaan

Sebelum berangkat, jemaah perlu mengetahui bahwa maskapai penerbangan internasional memiliki regulasi ketat terkait barang bawaan.

Aturan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan upaya menjaga keselamatan seluruh penumpang selama penerbangan.