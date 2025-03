Ini Daftar Harga Tiket Konser My First Story di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Tiket konser My First Story di Jakarta akan dijual mulai 23 April 2025 mendatang dengan beberapa kategori.

Promotor menyediakan beberapa kategori tiket dan harga yakni CAT 1 VIP - Rp. 3,200,000 (Free Standing), CAT 2 - Rp. 2,000,000 (Free Standing), CAT 3 - Rp. 1,800,000 (Numbered Seating), CAT 4 - Rp. 1,500,000 (Numbered Seating), dan CAT 5 - Rp. 1,000,000 (Numbered Seating).

Band rock asal Jepang, My First Story untuk pertama kalinya akan menggelar konser di Indonesia.

Konser bertajuk My First Story Live In Jakarta 2025 bakal digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu, 26 Juli 2025.

Konser tersebut dipromotori oleh Sound Rhythm yang sebelumnya sukses menggelar sejumlah konser internasional.

My First Story, band rock asal Shibuya, Jepang yang terbentuk pada 2011 dengan cepat meraih popularitas hingga kancah musik internasional.

Band beranggotakan Hiro (vokal), Teru (gitar), Nob (bass), dan Kid'z (drum) itu dikenal luas lewat karya musik yang dinamis serta penampilan panggung penuh energi.

Debut My First Story ditandai dengan album pertama berjudul My First Story yang dirilis pada April 2012 silam.