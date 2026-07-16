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JPNN.com - Entertainment - Musik

Ini Daftar Harga Tiket Konser Nothing di Jakarta

Kamis, 16 Juli 2026 – 13:13 WIB
Ini Daftar Harga Tiket Konser Nothing di Jakarta - JPNN.COM
Nothing, band alternative rock/shoegaze asal Philadelphia, Amerika Serikat. Foto: Instagram/bandofnothing/Ryan Lowry

jpnn.com, JAKARTA - Band alternative rock/shoegaze asal Amerika Serikat, Nothing, segera menggelar konser di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Juli 2026.

Trueside Jakarta selaku promotor telah mengumumkan dan membuka penjualan tiket konser Nothing melalui stopantix.com.

Tiket konser Nothing dibanderol dengan harga mulai Rp 300 ribu (Early Bird/sold out), Rp 375 ribu (presale), dan Rp 550 ribu (doors).

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Konser kali ini merupakan kedatangan ketiga bagi Nothing. Band yang dimotori oleh Domenic 'Nicky' Palermo itu pernah datang ke Indonesia pada 2017 dan 2019.

Dikenal melalui perpaduan distorsi gitar yang masif, melodi yang melankolis, serta atmosfer shoegaze yang khas, Nothing telah menjadi salah satu nama berpengaruh dalam skena alternative rock modern.

Kembalinya Nothing ke Jakarta menjadi momen yang telah lama dinantikan oleh para penggemar.

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Antusiasme tersebut makin besar setelah Nothing merilis album terbaru, The Short History of Decay, yang menghadirkan materi-materi baru dan memperlihatkan evolusi musikal.

Penampilan kali ini pun menjadi kesempatan bagi para penggemar di Indonesia untuk menyaksikan lagu-lagu terbaru tersebut dibawakan secara langsung.

Band alternative rock/shoegaze asal Amerika Serikat, Nothing, segera menggelar konser di Toba Dream, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Juli 2026.

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TAGS   nothing  Band Nothing  Trueside Jakarta  Konser Nothing 
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