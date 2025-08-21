Ini Daftar Harga Tiket Rock In Solo 2025

jpnn.com, SOLO - Festival musik cadas, Rock In Solo 2025 siap diadakan di Benteng Vastenburg, Pasar Kliwon, Solo pada 22-23 November 2025.

Menjelang penyelenggaraan, promotor pun telah mengumumkan kategori dan harga tiket Rock In Solo tahun ini.

Tiket Rock In Solo 2025 sudah bisa didapatkan melalui laman Artatix.co.id dengan beberapa kategori harga.

Antara lain, Early Entry Rp 300.000, Presale 1 Rp 400.000, Presale 2 Rp 500.000, Presale 3 Rp 600.000, On The Spot Rp 1.000.000.

Rock In Solo 2025 dipastikan akan berlangsung sangat spesial lantaran digelar selama dua hari.

Para dewan jenderal menyatakan, kondisi sosial-politik yang kurang kondusif pada 2024 membuat penyelenggara hanya bisa menggelar A Journey of Rock In Solo: XX tahun lalu.

Oleh sebab itu, Rock In Solo 2025 dipersembahkan sebagai kado ke-21 bagi para metalhead yang selalu setia mendukung setiap perjalanan sampai pada titik ini.

"Tentunya jumlah band yang tampil lebih banyak. Kami menyiapkan tiga panggung yaitu Rajamala sebagai panggung utama, serta panggung XXI dan Rockcon. Pertunjukan musik tidak hanya menjadi satu-satunya sajian, nantinya ada sesi diskusi bersama teman yang berada di industri musik keras, deretan DJ hingga pemutaran film dokumenter," ungkap Firman Prasetyo, selaku salah satu dewan jenderal Rock In Solo.