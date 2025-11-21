Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Daftar Lengkap Pemenang FFI 2025, Pangku Jadi Film Terbaik

Jumat, 21 November 2025 – 17:00 WIB
Ini Daftar Lengkap Pemenang FFI 2025, Pangku Jadi Film Terbaik - JPNN.COM
Poster film Pangku, karya sutradara Reza Rahadian. Foto: Dok. Gambar Gerak

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2025 telah sukses digelar di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Deretan artis hingga sosok di balik layar perfilman Indonesia pun hadir merayakan malam puncak anugerah FFI 2025.

Pangku, berhasil meraih penghargaan sebagai Film Terbaik dalam FFI 2025.

Baca Juga:

Selain film Pangku, berikut daftar lengkap pemenang FFI 2025:

  1. Film Cerita Panjang Terbaik: Pangku
  2. Sutradara Terbaik: Yandy Laurens - Sore: Istri dari Masa Depan
  3. Pemeran Utama Pria Terbaik: Ringgo Agus Rahman - Panggil Aku Ayah
  4. Pemeran Utama Perempuan Terbaik: Sheila Dara Aisha - Sore: Istri dari Masa Depan
  5. Pemeran Pendukung Pria Terbaik: Omara Esteghlal - Pengepungan di Bukit Duri
  6. Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik: Christine Hakim - Pangku
  7. Penulis Skenario Asli Terbaik: Reza Rahadian & Felix K. Nesi - Pangku
  8. Penulis Skenario Adaptasi Terbaik: Widya Arifianti & Sabrina Rochelle Kalangie - Home Sweet Loan
  9. Pengarah Sinematografi Terbaik: Ical Tanjung, I.C.S. - Pengepungan di Bukit Duri
  10. Pengarah Artistik Terbaik: Eros Eflin - Pangku
  11. Penata Musik Terbaik: Aghi Narottama - Pengepungan di Bukit Duri
  12. Penata Suara Terbaik: Ridho Fachri & Indrasetno Vyatrantra - Home Sweet Loan
  13. Pencipta Lagu Tema Terbaik: Gerald Situmorang, Iga Massardi & Asteriska – Terbuang Dalam Waktu (Sore: Istri dari Masa Depan)
  14. Penata Busana Terbaik: Victoria Esti Wahyuni - The Shadow Strays
  15. Penata Rias Terbaik: Novie Ariyanti - Pengepungan di Bukit Duri
  16. Penata Efek Visual Terbaik: Qanary Studio, LMN Studio, GAJAFX, NO3G Visual Effects, Abby Eldipie & Kalvin Irawan - Pengepungan di Bukit Duri
  17. Film Animasi Panjang Terbaik: Jumbo
  18. Film Animasi Pendek Terbaik: So I Pray
  19. Film Dokumenter Panjang Terbaik: Tambang Emas Ra Ritek
  20. Film Dokumenter Pendek Terbaik: Sie
  21. Film Cerita Pendek Terbaik: Sammi, Who Can Detach His Body Parts
  22. Karya Kritik Film Terbaik: Catra Wardhana - “Rambut dalam ‘Nana’, Tempat Trauma dan Rahasia Digelung Bersama”
  23. Penghargaan Pengabdian Seumur Hidup: El Manik, Franki Raden, dan Hendrik Gozali
  24. Aktor Pilihan Penonton: El Putra Sarira - Rangga & Cinta
  25. Aktris Pilihan Penonton: Leya Princy - Rangga & Cinta
  26. Film Pilihan Penonton: Rangga & Cinta
  27. Piala Antemas Film Terlaris 2025: Jumbo
  28. Penghargaan Khusus FFI 2025, Pilihan Dewan Juri Akhir Film Dokumenter: Satu Langkah Lagi. (mcr7/jpnn)

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Firda Junita

TAGS   film  FFI 2025  pemenang FFI  Pangku  Film Pangku 
