Ini Daftar Lengkap Pemenang FFI 2025, Pangku Jadi Film Terbaik

Jumat, 21 November 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2025 telah sukses digelar di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (20/11) malam.

Deretan artis hingga sosok di balik layar perfilman Indonesia pun hadir merayakan malam puncak anugerah FFI 2025.

Pangku, berhasil meraih penghargaan sebagai Film Terbaik dalam FFI 2025.

Selain film Pangku, berikut daftar lengkap pemenang FFI 2025: