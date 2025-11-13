Ini Daftar Musisi, Komika, dan Brand yang Siap Ramaikan JakCloth 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian JakCloth 2025 siap kembali digelar di Istora GBK, Senayan, Jakarta pada 24-28 Desember 2025.

Tahun 2025 menandai 16 tahun perjalanan JakCloth, festival fashion dan musik terbesar di Indonesia yang sejak 2009 menjadi barometer gaya hidup urban dan ruang ekspresi anak muda.

Untuk menutup perjalanan panjang tahun ini, JakCloth 2025 siap menghadirkan lebih dari 100 brand lokal dan deretan musisi terbaik tanah air dalam satu perayaan besar bertema Celebrating Local Pride.

JakCloth tidak hanya hadir sebagai ajang belanja dan hiburan, tetapi juga sebagai Gerakan Kreatif Anak Muda Indonesia Mendukung Kebanggaan Lokal. Lewat perayaan tersebut, JakCloth ingin mengajak generasi muda untuk terus bangga, berkreasi, dan berkontribusi bagi perkembangan industri kreatif lokal.

Pada ulang tahun ke-16, JakCloth menghadirkan line-up musik paling beragam sepanjang sejarahnya, mulai dari Reguler Show sampai dengan Special Show. Dari musisi legend hingga generasi baru yang sedang bersinar, semuanya akan bersatu di satu acara.

Untuk Reguler Show, berikut beberapa nama yang siap mengguncang JakCloth 2025: Juicy Lucy, Lomba Sihir, For Revenge, Sailing Before The Winds (Jepang), Robokop, Suara Kayu, Sukses Lancar Rejeki, LVINA, The Adams, Pee Wee Gaskins, The Panturas, momonon, Summerlane, Guntur breathe, Martian, Deadsquad, Last Child, Romantic Echoes, Dear9three, 510, Dongker, Barasuara, Stand Here Alone, The Lantis, KILMS, Jendral Kantjil, Daun Jatuh, Hall Of The Elders (Amerika Serikat), Tipe X, Oslo Ibrahim, 1 Tengah dan lainnya.

Sementara untuk Special Show, nama yang siap mengguncang JakCloth 2025 antara lain, DNA, JKT48, COMIKA Stand up Comedy - Pandji Pragiwaksono - Abdur Arsyad - Dany Beler, Superman Is Dead, The S.I.G.I.T, THREE SIXTY, Peterpan, KOTAK BAND, Kahitna, Element, dan lainnya

Founder JakCloth, Ichsan Nasution alias Ucok mengatakan bahwa kehadiran stand up comedy merupakan sesuatu yang baru dihadirkan dalam JakCloth 2025.