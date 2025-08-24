Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Ini Daftar Musisi yang Tampil di AXEAN Festival 2025

Minggu, 24 Agustus 2025 – 07:17 WIB
Ini Daftar Musisi yang Tampil di AXEAN Festival 2025 - JPNN.COM
Rangkaian AXEAN Festival 2025 digelar di Jimbaran Hub, Bali pada 13-14 September 2025. Foto: Dok. AXEAN Festival

jpnn.com, JAKARTA - AXEAN Festival 2025 akhirnya mengumumkan lineup final yang siap beraksi di Jimbaran Hub, Bali pada 13-14 September 2025.

Sebanyak 43 penampilan musik bakal tersebar di tiga panggung contemporary village center dan meramaikan festival showcase antarwilayah pertama di Asia itu.

Melengkapi para penampil di AXEAN Festival 2025 yakni nama-nama seperti band metal/hardcore Avhath, duo folk Banda Neira, aksi musik indie hiphop dari Gozal, band rock alternatif Grizzly Cuive, band lintas genre Morbid Monke, musisi rock indie Sandstorm of Youth, dan kolaborasi spesial antara Dongker dan Jason Ranti.

Baca Juga:

Lineup dilengkapi pula oleh berbagai macam bakat Asia, seperti musisi RnB Malaysia Alextbh, musisi Laos BIGPOM, penampilan rock indie dari Thailand LEMONY, band rock Cvptain Morgans dari Thailand, penulis lagu dan penyanyi dari Jepang Kiwako Ashimine, dan musisi J-Indie Mettya Bizin, proyek dreampop dari Vietnam Milkiwav, musisi indie Ngh?ch dari Vietnam, dan band dengan genre cair Weejah dari Filipina.

Musisi tersebut tergabung dalam daftar penampil yang sudah diumumkan oleh AXEAN Festival 2025 beberapa waktu lalu.

Antara lain, Billyrrom, Blindfold, Capt’n Trips and the Kid, Confined White, DJ Love, DOOR PLANT, Fauxe, Feel Koplo x Toxicdev!, Jangar, Johnny Mafia, Kelompok Penerbang Roket, L’Alphalpha, Lustbass, MANJA, Ministry Of, One Click Straight, Shanghai Quitian, Shye, SIMILE LAND, S.O.L.E., Su San, Terrer, Valentina Ploy.

Baca Juga:

Tiket AXEAN Festival 2025 sudah bisa dibeli melalui laman resmi penyelenggara.

AXEAN Festival merupakan platform ekspor musik Asia Tenggera terkemuka, mengkombinasikan konferensi musik dan festival showcase.

AXEAN Festival 2025 akhirnya mengumumkan lineup final yang siap beraksi di Jimbaran Hub, Bali pada 13-14 September 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AXEAN Festival 2025  AXEAN Festival  Kelompok Penerbang Roket  Dongker dan Jason Ranti 
BERITA AXEAN FESTIVAL 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp