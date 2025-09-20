Ini Daftar Pemain Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?

Sabtu, 20 September 2025 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rumah produksi Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment mengumumkan proyek terbaru yang berjudul Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

Film drama religi yang inspiratif tersebut tengah bersiap memasuki tahap produksi dan syuting.

Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? dibintangi oleh Revalina S. Temat, Gunawan Sudrajat, Megan Domani, Annisa Kaila,

Sheila Kusnadi, Venly Arauna, Dhawiya Zaida, Risma Nilawati, Daniella Sya, Alex Abbad, Roy Sungkono, dan penampilan spesial Ustazah Shofwatunnida.

Film itu mengisahkan perjalanan seorang perempuan yang menemukan kekuatan melalui doa di titik terendah hidupnya.

Karya garapan sutradara Jay Sukmo itu menyoroti makna kemandirian dan perjalanan spiritual yang inspiratif. Ketika mantan suaminya, Satrio (Gunawan), terkena stroke dan terlilit utang, Sarah (Revalina S. Temat) terpaksa berbagi atap dengan Satrio dan istri barunya demi menyelamatkan dari ancaman, meski ditentang oleh anaknya.

Naskah Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? ditulis oleh Utiuts, penulis Culture Shock dan Losmen Bu Broto: The Series (2025).

"Kami mengangkat ayat Al-Qur’an, Surah Al-Insyirah ayat 5-6, bahwa ‘Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.’ Film ini menyoroti perjuangan perempuan menghadapi ujian hidup dan menemukan kekuatan melalui doa,” ungkap Jay Sukmo.

“Paragon Pictures bersama Ideosource Entertainment selalu berkomitmen menghadirkan karya baru, menjelajahi genre yang belum pernah kami produksi, dan selalu mencari kedekatan dengan masyarakat. Film ini menyoroti sosok-sosok perempuan hebat,” tambah Robert Ronny, produser.