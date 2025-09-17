Ini Dilakukan Bea Cukai untuk Perkuat Sinergi dengan TNI, Polri & Kejaksaan di Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Jajaran Bea Cukai di wilayah Bekasi melaksanakan serangkaian kunjungan kerja untuk mempererat sinergi antarinstansi sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai community protector.

Kegiatan tersebut mencakup pertemuan dengan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri yang terlaksana di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan sinergi lintas instansi merupakan pilar penting dalam mendukung pengawasan dan pelayanan publik.

“Kolaborasi Bea Cukai dengan TNI, Polri, dan Kejaksaan bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga wujud komitmen bersama menjaga masyarakat dari berbagai ancaman sekaligus memastikan pelayanan publik yang optimal,” kata Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Rabu (17/9).

Pada Selasa (9/9), Kepala Kantor Bea Cukai Bekasi, Winarko Dian Subagyo bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi ke markas Kodim 0507/Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

Winarko disambut Komandan Kodim 0507 Letkol Arm Krisrantau Hermawa yang menyampaikan TNI siap bersinergi dengan instansi manapun, termasuk Bea Cukai, untuk memperkuat koordinasi keamanan dan pemberantasan barang-barang ilegal.

Di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kepala Kejari Sulvia Triana Hapsari menegaskan kesiapan lembaganya bekerja sama khususnya dalam bidang penegakan hukum di sektor perpajakan dan kepabeanan agar tercipta kepastian dan keadilan hukum.

Masih dalam semangat sinergi, Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang I Wayan Sapta Dharma berkunjung ke Markas Polres Metro Bekasi.

Baca Juga: Bea Cukai Dorong Industri yang Transparan dan Berdaya Saing Global Lewat Kegiatan CVC

Kehadirannya disambut Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa.

Pertemuan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Bekasi.