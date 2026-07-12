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JPNN.com - Nasional - Hukum

Ini Dosa Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang Dibongkar Polri

Minggu, 12 Juli 2026 – 02:02 WIB
Ini Dosa Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang Dibongkar Polri - JPNN.COM
Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah. Foto dok ANTARA/Asprilla Dwi Adha/agr

jpnn.com - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Bareskrim Polri membongkar dosa-dosa yang diduga dilakukan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (FA).

Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut bahwa FA telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ini Dosa Eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah yang Dibongkar PolriKakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menyebut pihaknya masih mendalami foto yang ditemukan penyidik ketika menggeledah rumah mewah di Sentul. Foto : Ricardo

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"Kami telah menetapkan tersangka FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang," kata Irjen Totok dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Jenderal polisi bintang dua itu menerangkan bahwa Febrie ditetapkan sebagai tersangka bersama seseorang berinisial DR dari pihak swasta yang disinyalir sebagai Don Ritto.

Penetapan keduanya sebagai tersangka telah melalui proses gelar perkara yang dilakukan penyidik.

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Dalam perkara tersebut, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dan dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi.

Irjen Totok menambahkan tersangka DR diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Kortas Tipidkor Polri membongkar dosa-dosa yang diduga dilakukan eks Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah (FA). Selain korupsi, juga pencucian uang atau TPPU.

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TAGS   Febrie Adriansyah  Tersangka  korupsi  eks jampidsus  kortas Tipidkor  Polri  Kejagung 
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