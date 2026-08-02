Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Daerah

Ini Dugaan Pemicu Kebakaran Hotel Pullman

Minggu, 02 Agustus 2026 – 03:13 WIB
Ini Dugaan Pemicu Kebakaran Hotel Pullman - JPNN.COM
Tangkapan layar - Kebakaran Hotel Pullman di Jalan Letjen S. Parman, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (1/8/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur)

jpnn.com - Kebakaran Hotel Pullman Grogol, Jakarta Barat pada Sabtu pagi (1/8/2026), diduga dipicu fenomena korsleting listrik yang terjadi di lantai dua bangunan.

Dikutip dari Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta, Sabtu, petugas damkar menerima laporan kejadian pada pukul 07.59 WIB.

Setelah itu, sebanyak tujuh unit mobil pemadam langsung dikerahkan sebagai respons awal dan tiba di lokasi sekitar pukul 08.04 WIB.

Baca Juga:

Operasi pemadaman dimulai pada pukul 08.05 WIB. Api dilokalisasi hanya dalam waktu sekitar dua menit, tepatnya pukul 08.07 WIB, sebelum memasuki tahap pendinginan pada pukul 08.15 WIB.

Seluruh proses penanganan dinyatakan selesai pada pukul 09.15 WIB.

"Situasi dan status kebakaran: pemadaman selesai," tulis keterangan tersebut.

Baca Juga:

Dalam penanganan tersebut, Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan total 14 unit mobil pemadam dengan 70 personel.

Berdasarkan laporan darurat awal yang diterima, kebakaran bermula sekitar pukul 07.54 WIB saat petugas keamanan hotel yang sedang memeriksa tangga darurat di lantai P5 mencium bau asap.

Kebakaran Hotel Pullman Grogol, Jakarta Barat pada Sabtu pagi (1/8/2026), didugadipicu fenomena korsleting listrik yang terjadi di lantai dua bangunan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kebakaran  Hotel Pullman  Grogol  Korsleting Listrik 
BERITA KEBAKARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp