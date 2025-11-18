Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ini Evaluasi Timnas Indonesia Seusai Remuk di Laga Pertama Lawan Mali U-22

Selasa, 18 November 2025 – 00:40 WIB
Pemain Timnas Indonesia Kadek Arel Prayitna saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia sudah melakukan evaluasi untuk melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Mali U-22.

Skuad Garuda Muda belajar dari kesalahan saat remuk dengan skor 0-3 di Stadion Pakansari, Sabtu (15/11) silam.

Pemain Timnas Indonesia Kadek Arel Priyatna menyebut rekan-rekannya sudah mengantisipasi gaya bermain Mali U-22 yang menyerang dan mengandalkan permainan individu.

Bek asal klub Bali United itu berharap rekan-rekannya bisa mengurangi kesalahan dan mampu mengimbangi permainan lawan.

“Pasti banyak kekurangan karena kami belum berhasil menang. Mulai dari komunikasi, mulai dari jarak antarpemain juga mungkin masih agak terlalu jauh,” katanya.

“Tentu penyelesaian akhir kami juga menjadi masalah. Latihan kami sore ini untuk memperbaiki hal tersebut,” ujar pria kelahiran 4 April 2005 itu.

Timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali menghadapi Mali U-22 pada Selasa (18/11) di Stadion Pakansari, Bogor.

Pada pertemuan pertama tercatat jala gawang Cahya Supriyadi bobol melalui Sekou Doucoure, Wilson Samake, serta Moulaye Haidara.

TAGS   Timnas Indonesia  Mali U-22  Kadek Arel Priyatna  SEA Games 2025 
