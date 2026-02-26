Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Fakta, LPDP Tak Bisa Memfasilitasi Jaminan Pekerjaan Bagi Alumninya

Kamis, 26 Februari 2026 – 08:07 WIB
Ini Fakta, LPDP Tak Bisa Memfasilitasi Jaminan Pekerjaan Bagi Alumninya
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2/2026) malam. (ANTARA/Imamatul Silfia)

jpnn.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sedang berupaya memperbaiki strategi agar para alumninya bisa terserap oleh industri tenaga kerja setelah menyelesaikan studi mereka.

Salah satu strateginya adalah berupaya fokus pada dampak (impact) alih-alih hanya berperan sebagai layanan pendidikan (education service).

Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP Sudarto dalam siaran pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

"Kami sangat paham untuk satu orang itu menjadi sumber daya unggul (SDM), tidak cukup Anda kuliah di universitas terbaik. Yang lebih penting adalah setelah itu,” kata Sudarto.

Dia pun menjelaskan bahwa LPDP berusaha menyelaraskan prioritas jurusan beasiswa dengan kebutuhan industri dan riset, yang disesuaikan dengan hasil diskusi bersama industri.

Oleh karena itu, mulai 2021 hingga 2026, program beasiswa diarahkan secara lebih terukur pada bidang-bidang strategis.

Bidang strategis itu di antaranya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), industri pangan dan maritim, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi (termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor) serta hilirisasi, manufaktur, material maju, kewirausahaan, dan industri kreatif.

Untuk tahun 2026, kuota beasiswa STEM dan yang terkait mencapai 80 persen. Sedangkan kuota untuk beasiswa non-STEM atau SHARE (ilmu sosial, humaniora, seni dan budaya, keagamaan, dan ilmu ekonomi) maksimal 20 persen.

Ternyata LPDP tidak bisa memfasilitasi jaminan pekerjaan bagi alumninya setelah studi. Sekarang, strateginya sedang diperbaiki.

