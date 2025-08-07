Ini Harga Paket IndiHome dan Telkomsel One Terbaru, Murah Banget

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel menghadirkan paket terbaru IndiHome dan Telkomsel One kepada pelanggan di Indonesia.

Adapun paket baru itu dibanderol mulai dari Rp 230 ribu.

Pelanggan bisa menikmati pilihan kecepatan internet mulai dari 50 hingga 200 Mbps, dilengkapi layanan video streaming favorit keluarga serta lebih dari 110 saluran TV berkualitas.

"Paket terbaru IndiHome dan Telkomsel One menghadirkan keseruan digital tanpa batas yang semakin nyata melalui internet stabil, hiburan digital pilihan, serta pengalaman streaming berkualitas dalam satu harga terjangkau," kata VP Home Broadband & FMC Consumer Marketing Telkomsel, Hardika Nugroho.

Dia menambahkan kehadiran paket baru itu sebagai solusi digital terintegrasi yang menyatukan keunggulan jaringan IndiHome di rumah dan Telkomsel mobile di luar rumah secara fleksibel dan seamless, menemani pelanggan kapan pun dan di mana pun mereka berada.

Melalui penawaran paket terbarunya, IndiHome kini menghadirkan dua pilihan utama:

Paket Internet, dengan harga mulai dari Rp 230 ribu, menawarkan kecepatan internet 50, 75, 150, hingga 200 Mbps, termasuk layanan video streaming – Prime Video, Netflix, dan IndiHomeTV (app version).

Paket Internet + IndiHomeTV, dengan harga mulai Rp 355 ribu, memberikan akses internet dengan pilihan kecepatan yang sama, lebih dari 110 saluran TV lokal maupun internasional, serta layanan video streaming – Prime Video, Vidio, Lionsgate Play, Viu, Sushiroll, WeTV, Genflix, Kuncie, Fita, Netflix, dan IndiHomeTV (app version).