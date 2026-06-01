Ini Hasil Kongres ke-IV Blok Pelajar Politik Merdeka

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi kepemudaan dan pelajar Blok Pelajar Politik Merdeka (BP2M) telah menyelenggarakan agenda tertinggi organisasi, yakni Kongres ke-IV yang berlangsung pada tanggal 29-31 Mei 2026.

Bertempat di PPSDM Cigombong, Bogor, Jawa Barat, kongres tahun ini mengusung tema Mewujudkan Generasi BP2M yang Berintegritas, Inovatif, dan Berdampak.

Kongres dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri bersama Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI. Kehadiran para tokoh nasional ini menegaskan posisi strategis BP2M sebagai salah satu motor penggerak literasi politik dan sosial di kalangan generasi muda.

Dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, BP2M berkomitmen membekali para kader dengan wawasan kebangsaan dan keamanan yang komprehensif.

Salah satu sesi materi krusial diisi langsung oleh jajaran Densus 88 Polri, yang memberikan edukasi mendalam mengenai pencegahan radikalisme serta penanaman nilai-nilai toleransi demi menjaga keutuhan NKRI di tingkat pelajar.

Selain itu, Kongres ke-IV ini menjadi ruang dialektika yang dinamis melalui pembahasan berbagai isu strategis dan krusial yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan dan generasi muda saat ini, di antaranya:

- Makan Bergizi Gratis (MBG): Mengawal dan mendiskusikan implementasi program nasional demi mewujudkan SDM pelajar yang sehat dan berdaya saing.

- Lingkungan Hidup: Mendorong peran aktif pelajar dalam menjaga kelestarian alam dan responsif terhadap krisis iklim.

- Pendidikan dan Ketertiban Umum: Merumuskan resolusi konkret untuk menjaga kondusivitas antar-pelajar, guna memutus rantai tindakan anarkis, tawuran, serta penyalahgunaan narkoba. BP2M menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan iklim pelajar yang damai, kreatif, dan positif.

Puncak dari perhelatan Kongres Ke-IV ini adalah terlaksananya proses reformasi struktural melalui pemilihan Ketua Umum BP2M yang baru untuk periode masa bakti 2026-2027.