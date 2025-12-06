Close Banner Apps JPNN.com
Ini Hasil Lengkap Drawing Grup Piala Dunia 2026

Sabtu, 06 Desember 2025 – 08:52 WIB
Ini Hasil Lengkap Drawing Grup Piala Dunia 2026
Trofi Piala Dunia. Foto: fifa

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini hasil lengkap drawing grup Piala Dunia 2026

Adapun Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dengan format 48 tim dan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Undian (drawing) fase grup untuk putaran final Piala Dunia 2026 resmi digelar FIFA, Sabtu dini hari WIB di John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Washington DC, Amerika Serikat.

Drawing pertama dilakukan oleh pemimpin dari tiga negara tuan rumah yaitu Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum.

Acara ini dibuka oleh sambutan dari Presiden FIFA Gianni Infantino dan Donald Trump.

Drawing dimeriahkan deretan bintang internasional, seperti komedian Kevin Hart, supermodel Heidi Klum, dan penyanyi opera Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, serta musisi Robbie Williams.

Legenda sepak bola Inggris Rio Ferdinand didapuk sebagai pemandu utama undian, didampingi pesepak bola wanita Amerika Serikat, Samantha Johnson.

Dua raksasa sepak bola dunia, Brasil dan Prancis, langsung menjadi sorotan karena tergabung dalam grup yang sangat berat.

Berikut ini hasil lengkap drawing grup Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.

