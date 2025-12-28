Ini Hasil Penyelidikan Polisi Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo

jpnn.com, SITUBONDO - Polisi telah melakukan olah TKP pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur.

Ketiga korban pembunuhan itu, yakni Muhammad Hasim (58) dan istrinya Suningsih (38) serta Umi Rahmania (18) perempuan (anak).

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan menyebut hasil pemeriksaan awal ketiga korban ditemukan meninggal dunia di lokasi berbeda.

"Dua korban perempuan ditemukan di dalam kamar, sementara satu korban laki-laki ditemukan di area kamar mandi dapur," kata dia, Minggu (28/12).

Mereka ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, lanjut dia, ketiga korban diduga mengalami luka (sayatan benda tajam) di bagian leher, dan di lokasi kejadian, petugas juga menemukan sebilah pisau yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Namun, polisi menegaskan bahwa seluruh temuan masih dalam proses penyelidikan.

Ia menyampaikan dari hasil olah TKP sementara tidak ditemukan tanda-tanda kehilangan barang milik korban, sementara dari rekaman kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area rumah korban saat ini juga sedang diperiksa, meski diduga tidak aktif atau mati saat kejadian.

"Untuk penyebab pasti kematian dan jenis luka, kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo," katanya.