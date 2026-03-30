Ini Hasil RUPST dan RUPSLB WOM Finance Tahun 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Function Hall, Gedung Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika, Senin (30/3).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara fisik maupun elektronik menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

Dalam RUPST tersebut, WOM Finance membahas sejumlah agenda tahunan, antara lain persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kemudian Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun 2026, Perubahan Susunan pengurus Perseroan, Penetapan Pembagian Tugas dan Wewenang Para Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, Penetapan Besaran Uang Jasa dan Tunjangan untuk Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, juga penetapan besaran Gaji/Honorarium dan/atau Tunjangan bagi Anggota Direksi Perseroan Tahun Buku 2026 dan diakhiri dengan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V tahun 2025.

Sementara itu, pada RUPSLB WOM Finance membahas beberapa agenda, di antaranya adalah persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait Penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 dan Persetujuan atas Rencana Mengalihkan Hak atau Menjaminkan Sebagian Besar atau Seluruh Piutang Milik Perseroan.

Presiden Direktur Perseroan Djaja Suryanto Sutandar menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan seluruh stakeholder sepanjang tahun 2025.

"Di tengah kondisi ekonomi dan persaingan bisnis yang cukup menantang, Perseroan berhasil membukukan kinerja yang solid dan secara konsisten membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham," katanya.

Direktur WOM Finance Cincin Lisa Hadi mengungkapkan hingga 31 Desember 2025, Perseroan mencatat penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp5,94 triliun atau tumbuh 9,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total aset meningkat 6,08% menjadi Rp7,37 triliun dan ekuitas naik 4,81% menjadi Rp1,98 triliun.