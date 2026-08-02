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JPNN.com - Entertainment - Musik

Ini Jadwal dan Lokasi Pemakaman Jenazah Trisno PAS Band

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:07 WIB
Ini Jadwal dan Lokasi Pemakaman Jenazah Trisno PAS Band - JPNN.COM
Trisno PAS Band. Foto: Instagram/pasband.id

jpnn.com, BANDUNG - Jenazah Trisno PAS Band akan dimakamkan di kawasan Bandung pada Minggu (2/8) pagi.

Kabar tersebut diungkapkan oleh akun resmi PAS Band di Instagram.

"Insyaallah almarhum akan dimakamkan pada Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 10.00 WIB. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikutra, Bandung," ungkap Pas Band.

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Adapun Trisno PAS meninggal dunia pada Sabtu (1/8) di salah satu rumah sakit di Bandung.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah: Sutrisno (56 tahun) bassist PAS Band pada Sabtu, 1 Agustus 2026, pukul 14.29 WIB, di Rumah Sakit Hermina Bandung," beber PAS Band.
Trisno PAS mengembuskan napas terakhir dalam usia 56 tahun.

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"Mohon dimaafkan atas segala khilaf dan kesalahan semasa hidupnya. Semoga almarhum mendapatkan ampunan, rahmat, serta tempat terbaik di sisi Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan," tutup PAS Band. (jpnn)

Jenazah Trisno PAS Band akan dimakamkan di kawasan Bandung pada Minggu (2/8) pagi.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

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TAGS   Trisno Pas Band  Pas Band  Trisno  Trisno PAS Band meninggal 
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