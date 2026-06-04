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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Ini Jadwal Lengkap Pelaksanaan OSN 2026 dan Daftar Cabang Ajang

Jumat, 05 Juni 2026 – 00:01 WIB
Ini Jadwal Lengkap Pelaksanaan OSN 2026 dan Daftar Cabang Ajang - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti dalam taklimat media, Kamis (4/6/2026). Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026 tingkat nasional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dijadwalkan berlangsung pada 25–31 Agustus 2026. Sementara itu, rangkaian tahapan seleksi seperti OSN tingkat Kabupaten/Kota (OSN-K) dan Provinsi (OSN-P) diselenggarakan secara bertahap sejak awal tahun hingga Juli 2026.

"Pelaksanaan OSN 2026 tingkat kabupaten sudah di depan mata. Junjung tinggi kejujuran," kata Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti dalam taklimat media, Kamis (4/6/2026).

Berikut jadwal lengkap pelaksanaan OSN 2026 untuk masing-masing jenjang:

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Jenjang SD/Sederajat

OSN-K (Kabupaten): 8 Juni 2026

OSN-P (Provinsi): 6 Juli 2026

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OSN Nasional: 25–31 Agustus 2026 Jenjang SMP/Sederajat

OSN-K (Kabupaten): 11 Juni 2026

Kemendikdasmen menyampaikan jadwal lengkap pelaksanaan OSN 2026 dan daftar cabang ajang

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TAGS   OSN 2026  Olimpiade Sains Nasional  Kemendikdasmen  Pusat Prestasi Nasional 
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