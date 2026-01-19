Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Jadwal Pemeriksaan Dokter Richard Lee Selanjutnya

Senin, 19 Januari 2026 – 16:36 WIB
Ini Jadwal Pemeriksaan Dokter Richard Lee Selanjutnya - JPNN.COM
Richard Lee. Foto: Instagram/@dr.richard_lee

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap jadwal pemeriksaan Dokter Richard Lee selanjutnya.

Tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan itu bakal diperiksa pada Rabu, 4 Februari 2026.

"Pengacaranya sudah mengirim surat kepada penyidik pada hari ini untuk diagendakan pada 4 Februari 2026," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Senin (19/1).

Baca Juga:

Menurutnya, penundaan pemeriksaan merupakan permintaan dari pihak Richard Lee.

Adapun alasan yang diajukan yakni Richard Lee dalam kondisi kurang fit.

"Nanti kami akan 'update' (info) kepada rekan kembali, apakah hingga 4 Februari, mungkin ada 'update' dari terlapor bisa dalam kondisi yang fit," beber Kombes Pol Budi.

Baca Juga:

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan lanjutan terhadap Richard Lee pada Senin (19/1).

"Info dari penyidik, yang bersangkutan minta penundaan karena kondisi masih kurang fit," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Pihak Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap jadwal pemeriksaan Dokter Richard Lee selanjutnya.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  dr Richard Lee  Dokter Richard Lee  kasus richard lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp