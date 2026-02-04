Ini Jadwal Pemeriksaan Pandji Pragiwaksono di Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2).

Dia bakal dimintai keterangan oleh penyidik terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya.

"Saudara PP diminta untuk hadir klarifikasi pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, Selasa (3/2).

Panggilan terhadap Pandji Pragiwaksono merupakan tindak lanjut atas lima laporan polisi yang ada.

Pihak kepolisian berharap pemain film Comic 8 itu bisa hadir untuk memberi klarifikasi sehingga semua bisa terjawab.

"Ini kan undangan klarifikasi, karena yang dilaporkan adalah objek yang sama. Sehingga, penyidik berpikir untuk menghemat bagaimana mengatur waktu dipanggil secara satu waktu dalam lima perkara," jelasnya.

Kombes Pol Budi Hermanto memastikan bahwa undangan klarifikasi sudah dikirim melalui email.

Selain itu, undangan juga telah dikirim ke alamat Pandji Pragiwaksono.