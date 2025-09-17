Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Ini Jadwal Pratama Arhan Baca Ikrar Talak Terhadap Azizah Salsha

Rabu, 17 September 2025 – 00:10 WIB
Azizah Salsha bersama Pratama Arhan. Foto Instagram pratamaarhan8

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha kini memasuki babak akhir.

Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa telah menetapkan jadwal pembacaan ikrar talak.

Hal tersebut diungkapkan oleh Humas PA Tigaraksa, M Sholahudin di kantornya, Selasa (16/9).

"Tadi ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 September 2025," ungkap M Sholahudin.

Ditanyai apakan Pratama Arhan diwajibkan hadir atau tidak dalam pembacaan ikrar talak nanti, Sholahudin memberikan jawaban.

Dia menyebut bahwa itu merupakan hak pemain  Timnas Indonesia tersebut.

"Iya, haknya dia ya, karena kewajiban kami memanggil, adapun datang atau tidak ya itu diserahkan kembali kepada yang bersangkutan dan kuasa hukumnya," ucap Sholahudin.

Menurutnya, pembacaan ikrar talak juga bisa berjalan tanpa kehadiran Pratama Arhan, apabila ada kuasa istimewa dari dirinya.

TAGS   Pratama Arhan  Azizah Salsha  Pratama Arhan dan Azizah Salsha  Azizah Salsha cerai 
