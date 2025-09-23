Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Film Agak Laen: Menyala Pantiku! di Bioskop

Selasa, 23 September 2025 – 09:09 WIB
Ini Jadwal Tayang Film Agak Laen: Menyala Pantiku! di Bioskop
Official teaser Agak Laen: Menyala Pantiku! Foto: Dok. Imajinari

jpnn.com, JAKARTA - Film Agak Laen: Menyala Pantiku! akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop Indonesia.

Adapun film kedua dari Agak Laen tersebut bakal beredar di bioskop mulai 27 November 2025 mendatang.

Setelah kesuksesan film pertama dengan lebih dari 9 juta penonton, Agak Laen kini melanjutkan perjalanan dengan film kedua yang berjudul, Agak Laen: Menyala Pantiku!.

Agak Laen: Menyala Pantiku! diproduksi oleh Imajinari, dari produser Ernest Prakasa dan Dipa Andika, dan disutradarai oleh Muhadkly Acho.

Film tersebut bukanlah kelanjutan dari film pertama, melainkan sebuah kisah baru yang kembali diperankan oleh kuartet Agak Laen.

Selain pengumuman jadwal tayang, Agak Laen: Menyala Pantiku! juga baru saja merilis official teaser.

Teaser Agak Laen: Menyala Pantiku! menampilkan empat sekawan Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga yang tampil gagah dengan setelan detektif. Tentu saja tidak lupa elemen komedi khas ala Agak Laen dengan lapisan drama.

Video dibuka dengan suasana tegang Oki Rengga dan Boris Bokir yang terlihat sedang mengendap-endap menyelidiki sesuatu. Disusul dengan visual yang menampilkan Bene Dion dan Indra Jegel melaju dalam mobil berkecepatan penuh. Namun, setelah tampil sangar, keempatnya justru terlibat dalam sebuah adegan-adegan kocak di sebuah panti jompo.

