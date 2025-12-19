Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Film Esok Tanpa Ibu di Bioskop

Jumat, 19 Desember 2025 – 12:12 WIB
Ini Jadwal Tayang Film Esok Tanpa Ibu di Bioskop - JPNN.COM
Peluncuran trailer dan poster film Esok Tanpa Ibu. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) akhirnya segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi dari BASE Entertainment itu bakal tayang di bioskop mulai 22 Januari 2026 mendatang.

Menjelang tayang, Esok Tanpa Ibu merilis official trailer dan poster yang mengharukan dan hangat.

Menggambarkan dinamika hubungan keluarga kecil Cimot atau Rama bersama kedua orang tuanya, official trailer Esok Tanpa Ibu (Mothernet) menampilkan kedekatan anak remaja bernama Cimot (Ali Fikry) dengan Ibunya (Dian Sastrowardoyo).

Semua kegelisahan dan keceriaan, selalu Cimot bagikan ke ibunda. Sementara, Cimot lebih memilih rapat-rapat menyimpan rahasia hidupnya dengan Bapak (Ringgo Agus Rahman).

Namun, kejadian tragis membuat hari-hari bahagia Cimot berubah. Ibunya mengalami koma. Dia pun kehilangan kasih sayang yang selalu merangkulnya. Sementara hubungannya yang canggung dengan Bapak, justru semakin merenggang dan menimbulkan konflik relasi anak-orang tua.

Lagu Jernih dari Kunto Aji dan Raih Tanahmu dari Hara & Nosstres yang ada dalam official trailer Esok Tanpa Ibu (Mothernet) juga mampu memberikan dimensi emosi yang semakin menyentuh.

Momen dramatis terjadi saat Ibu yang tengah koma, kini kembali bisa berinteraksi dengan Cimot dan Bapak, namun dalam wujud kecerdasan buatan (AI). Mampukah wujud baru itu menggantikan kasih Ibu selamanya?

TAGS   Esok Tanpa Ibu  Film Esok Tanpa Ibu  Dian Sastrowardoyo  Ringgo Agus Rahman 
