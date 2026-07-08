Ini Jadwal Tayang Film 'Harusnya Horror' di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi horor yang berjudul Harusnya Horror akan segera tayang di bioskop.

Karya debut penyutradaraan Reza Oktovian alias Reza Arap itu bakal tayang di bioskop mulai 20 Agustus 2026.

Selain melibatkan Reza Arap, film yang diproduksi oleh Ess Jay Pictures itu membawa sembilan anggota Geng Marapthon ke layar lebar untuk pertama kalinya.

Harusnya Horror menandai fenomena yang makin kuat di industri film Indonesia: kreator digital dengan basis penonton jutaan kini melangkah ke bioskop. Dengan 82 juta penonton bioskop pada 2024 dan film lokal menguasai pasar, layar lebar menjadi panggung berikutnya bagi generasi kreator seperti Reza Arap dan Marapthon.

Dalam film itu, Reza Arap juga akan menjadi pemeran utama, sebagai Mas, hantu penggemar anime yang terpaksa bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang sedang krisis ide dan finansial.

Premis tesebut menjadi fondasi film Harusnya Horror dalam menggabungkan ketegangan horor dengan komedi.

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Bagi Reza Arap, melihat seluruh personel Marapthon terjun ke dunia seni peran secara profesional merupakan sebuah kebanggaan luar biasa.

"Saat Ess Jay Pictures menawarkan peluang kolaborasi dan kebebasan berkreasi, itu benar-benar gue manfaatkan, enggak gue sia-siakan sedikit pun," ungkap Reza Arap.