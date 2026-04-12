Ini Jadwal Tayang Film Keluarga Suami Adalah Hama

Minggu, 12 April 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film drama terbaru yang berjudul Keluarga Suami Adalah Hama akan segera tayang di bioskop.

Karya persembahan VMS Studio dan Umbara Brothers Film yang bekerja sama dengan Adsfort itu bakal tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026 mendatang.

Menjelang tayang, Keluarga Suami Adalah Hama merilis official teaser trailer dan poster yang menampilkan Raihaanun, Omar Daniel, Meriam Bellina, Jeremie Moeremans dan Sitha Marino.

Official teaser trailer yang dirilis memperlihatkan sebuah dinamika seorang istri (Raihaanun), yang tinggal bersama keluarga suaminya.

Dia mengurus semua urusan rumah tangga, termasuk mengasuh sang mertua. Namun, dalam cuplikan tersebut, menampilkan beban emosional yang dialami Raihaanun.

Di sisi lain, Omar Daniel sebagai suami juga harus menanggung semua beban finansial seluruh keluarganya. Situasi-situasi tersebut membuat goyah kehidupan rumah tangga Raihaanun dan Omar Daniel.

Official teaser poster menampilkan jajaran ansambel pemeran yang merepresentasikan dinamika keluarga dan rumah tangga yang terjadi dalam film Keluarga Suami Adalah Hama.

Bagi Raihaanun, film Keluarga Suami Adalah Hama memberinya tantangan untuk menampilkan beban emosional yang dialami oleh banyak perempuan dan istri.