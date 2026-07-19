Ini Jadwal Tayang Film Ketok Mejik di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film drama komedi yang berjudul Ketok Mejik akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya yang dibintangi oleh Ananta Rispo, Tarra Budiman, hingga Dodit Mulyanto itu bakal tayang mulai 13 Agustus 2026.

Ketok Mejik baru saja meluncurkan official poster dan trailer untuk memperkenalkan para karakter utama.

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Selain itu, official poster dan trailer film Ketok Mejik juga mulai membuka dunia cerita yang menjadikan bengkel sebagai ruang untuk bercerita.

Lewat interaksi Ben, Made, dan Saged, film tersebut menghadirkan komedi dengan karakter-karakter yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi tetap menyimpan sisi emosional di balik setiap tawa yang hadir.

Disutradarai oleh Yogi S. Calam, film Ketok Mejik hadir sebagai drama komedi yang mengutamakan kekuatan karakter dan hubungan antar tokohnya.

Ketok Mejik menyuguhkan humor yang dekat dengan keseharian, juga menyimpan lapisan drama tentang bagaimana seseorang berusaha memperbaiki keadaan ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan.

Yogi S. Calam mengatakan, trailer sengaja dibuat sebagai pengantar agar penonton mengenal karakter-karakter dalam film.