JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Film Malam 3 Yasinan di Bioskop

Minggu, 14 Desember 2025 – 05:55 WIB
Ini Jadwal Tayang Film Malam 3 Yasinan di Bioskop - JPNN.COM
Wulan Guritno dan Shaloom Razade, pemain film Malam 3 Yasinan. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru yang bertitel Malam 3 Yasinan bakal segera tayang di bioskop.

Karya persembahan Helroad Films dan Alkimia Production itu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Januari 2026.

Menjelang tayang, Malam 3 Yasinan yang merupakan garapan sutradara Yannie Sukarya itu merilis official trailer, menampilkan horor misteri keluarga konglomerat pemilik pabrik gula.

Official trailer Malam 3 Yasinan memperlihatkan intrik keluarga besar Opa Hendra (Piet Pagau). Selepas kematian Sara (Shaloom Razade) yang merupakan kembaran Samira, juga diperankan Shaloom, konflik keluarga besar semakin terkuak.

Selama ini, Opa Hendra ingin menjaga stabilitas keluarga besarnya: 'Menjunjung tinggi kebaikan dan merahasiakan semua keburukan' adalah yang dipercaya Opa Hendra.

Namun, intrik keluarga besar yang melibatkan pertumpahan darah menguak misteri tentang sesuatu yang sebenarnya terjadi di rumah besar Opa Hendra. Tentang apa yang terjadi pada kematian Sara.

Selain menampilkan visual yang menarik di tengah perkebunan tebu, adegan-adegan dalam trailer juga menghadirkan teror yang mengintai setiap anggota keluarga. Kini, Sara datang dengan penuh ancaman, bersiap melukai semua yang terlibat dan menutupi kebohongan.

Film Malam 3 Yasinan disutradarai oleh Yannie Sukarya, diproduseri Helfi Kardit, Wulan Guritno, Amanda Gratiana Soekasah, dan Janna Joesoef.

