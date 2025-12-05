Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Film Patah Hati Yang Kupilih

Jumat, 05 Desember 2025 – 05:55 WIB
Ini Jadwal Tayang Film Patah Hati Yang Kupilih - JPNN.COM
Poster film Patah Hati yang Kupilih. Foto: Dok. Sinemaku Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Film drama terbaru yang berjudul, Patah Hati yang Kupilih akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya produksi Sinemaku Pictures itu bisa disaksikan di bioskop mulai 24 Desember 2025 mendatang.

Menjelang tayang, film Patah Hati yang Kupilih merilis official trailer, menampilkan kisah cinta beda agama yang menguji perjalanan Prilly Latuconsina sebagai Alya dan Bryan Domani sebagai Ben.

Alya dan Ben merupakan pasangan yang saling mencintai. Tetapi tembok tinggi perbedaan membuat keduanya harus memilih bertahan dan berjuang, atau akhirnya melepaskan.

Perjalanan hidup pun membawa Alya bertemu dengan Fadil (Indian Akbar). Fadil hadir sebagai sosok yang bisa diterima oleh ibu Alya, yang diperankan Marissa Anita. Namun, di tengah kehidupan baru Alya bersama Fadil yang tengah menjalin kedekatan, Ben datang kembali dan membuat Alya goyah dengan apa yang sedang dijalani.

Bagaimana Alya dan Ben menghadapi semua ini? Akankah mereka menemukan jalan kembali, atau justru memilih patah hati yang mereka yakini sebagai keputusan terbaik?

Disutradarai oleh Danial Rifki, film Patah Hati yang Kupilih diproduseri oleh Umay Shahab, Prilly Latuconsina, dan Bryan Domani.

Film tersebut dibintangi Prilly Latuconsina, Bryan Domani, Humaira Jahra, Indian Akbar, Marissa Anita, Willem Bevers, Halda Rianta, dan Niky Putra..

TAGS   Patah Hati yang Kupilih  Film Patah Hati yang Kupilih  Prilly Latuconsina  Bryan Domani 
