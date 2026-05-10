Ini Jadwal Tayang Film Semua Akan Baik-Baik Saja

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus sutradara, Baim Wong kembali menghadirkan film terbaru yang berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja.

Diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment, Semua Akan Baik-Baik Saja bakal tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026.

Semua Akan Baik-Baik Saja dibintangi sederet ikon drama Indonesia. Antara lain, Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihaanun, dan Teuku Rifnu Wikana, dengan kolaborasi para bintang muda Ari Irham dan pendatang baru seperti Aquene Djorghi, Malika Shaquena, serta penampilan pendatang baru aktor down syndrome Alim.

Film tersebut juga menampilkan Happy Salma, Asri Welas, Chew Kin Wah, Aimee Saras, Erick Estrada, Amanda Soekasah, Janna Soekasah, Muzakki Ramdhan, Nagra Pakusadewo, Rebecca Tamara, Kenzo Eldrago Wong, Kiano Tiger Wong, serta debut layar lebar Ade Rai.

Semua Akan Baik-Baik Saja siap mengaduk emosi penonton dengan kisah dinamika keluarga yang relate dengan banyak orang. Membawa pesan tentang masalah dan beban yang dihadapi oleh satu keluarga, namun akan terasa ringan dan terlewati jika dipikul bersama.

“Ini adalah cerita tentang manusia yang mengalami pergulatan batinnya masing-masing. Sebuah cerita tentang keluarga, tentang seorang ibu dengan anak-anaknya yang punya punya luka batinnya sendiri-sendiri, dan menemukan satu titik bersama, bahwa apapun yang kita lewati dalam hidup, semua akan sampai pada satu titik di mana kita bisa bilang bahwa semua akan baik-baik saja pada waktunya,” ungkap penulis dan sutradara, Baim Wong.

Dalam film itu, Baim Wong turut menulis skenario bersama penulis dari banyak film laris box office, Oka Aurora. Kolaborasi keduanya mampu menghasilkan cerita yang kuat, dramatis secara natural, dan berbagai lapisan komedi yang tidak terduga

Sentuhan komedi dalam film itu menjadi refleksi terhadap kehidupan di dunia nyata, bahwa terkadang kita juga harus tetap tertawa dalam menghadapi berbagai masalah. Selalu ada sisi positif yang bisa dirayakan dari setiap kekurangan.