Ini Jadwal Tayang Film Suka Duka Tawa di Bioskop

Rabu, 26 November 2025 – 05:55 WIB
Film drama komedi, Suka Duka Tawa. Foto: Dok. BION Studios

jpnn.com, JAKARTA - Jadwal tayang film drama komedi yang berjudul Suka Duka Tawa akhirnya diumumkan.

Film persembahan BION Studios dan Spasi Moving Image yang disutradarai oleh Aco Tenriyagelli itu siap tayang mulai 8 Januari 2026 di bioskop Indonesia.

Selain itu, Suka Duka Tawa juga dijadwalkan tayang di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-20 dalam waktu dekat.

Selain mengumumkan jadwal tayang, rumah produksi BION Studios dan Spasi Moving Image juga merilis official trailer dan poster Suka Duka Tawa.

Bergenre drama komedi keluarga, poster resmi menampilkan jajaran pemain dengan tawa lebar kontras dengan trailer yang justru menggali sisi rapuh seorang komika perempuan yang selama ini menggunakan tawa sebagai tameng hidup.

Trailer memperkenalkan Tawa (Rachel Amanda), komika perempuan yang sedang merintis karier berbekal olahan pengalaman pribadi termasuk ditinggal ayahnya sejak kecil sebagai materi lawakan.

Hidup Tawa berubah ketika Keset (Teuku Rifnu Wikana), ayah yang hilang selama 20 tahun, tiba-tiba muncul kembali. Kembalinya Keset bukan hanya mengguncang hubungan Tawa dengan ibunya (Marissa Anita), tetapi juga seluruh fondasi hidup yang selama ini dianggap stabil.

Dari panggung stand-up hingga ruang keluarga, trailer menyorot bagaimana Tawa dipaksa menghadapi pertanyaan paling sulit: bisakah ia memaafkan seseorang yang selama ini membuatnya terluka dan hanya jadi materi lawakan belaka?

