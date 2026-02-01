Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa

Minggu, 01 Februari 2026 – 10:10 WIB
Ini Jadwal Tayang Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa - JPNN.COM
Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Foto: Dok. Soraya Intercine Films

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru yang berjudul Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Karya persembahan Soraya Intercine Films itu bakal tayang di bioskop mulai momen Lebaran 2026, tepatnya pekan ketiga Maret 2026 mendatang.

Menjelang jadwal tersebut, official trailer film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa telah dirilis. Dalam waralaba terbaru Suzzanna, Luna Maya kembali dan bangkit dengan kekuatan gelap.

Baca Juga:

Official trailer film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa memperlihatkan sebuah perjalanan baru dari Luna Maya yang menjadi Suzzanna.

Kali ini, dia tidak lagi menjadi sundel bolong, melainkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan gelap dan bersiap untuk balas dendam.

Dendam yang dimiliki Suzzanna lantaran ayahnya disantet oleh Bisman (Clift Sangra), penguasa desa yang kejam dan haus kekuasaan. Kematian ayahnya mendorong Suzzanna mempelajari ilmu santet untuk membalas dendam pada Bisman.

Baca Juga:

Akan tetapi, Suzzanna juga jatuh cinta pada Pramuja (Reza Rahadian), laki-laki yang taat agama. Apa yang akan dilakukan Suzzanna di tengah pilihan tersebut, apakah dia akan meneruskan dendamnya, atau mempertaruhkan semuanya demi cintanya?.

Disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis, dari produser Sunil Soraya dan naskah yang ditulis oleh Ferry Lesmana, Jujur Prananto, dan Sunil Soraya, film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa menjadi sebuah babak baru dalam IP Suzzanna yang akan menjadi sejarah baru dalam sinema Indonesia.

Film horor terbaru yang berjudul Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzzanna Santet Dosa di Atas Dosa  Suzzanna  Film Suzzanna  Luna Maya  Reza Rahadian 
BERITA SUZZANNA SANTET DOSA DI ATAS DOSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp