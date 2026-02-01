Ini Jadwal Tayang Film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa

jpnn.com, JAKARTA - Film horor terbaru yang berjudul Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Karya persembahan Soraya Intercine Films itu bakal tayang di bioskop mulai momen Lebaran 2026, tepatnya pekan ketiga Maret 2026 mendatang.

Menjelang jadwal tersebut, official trailer film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa telah dirilis. Dalam waralaba terbaru Suzzanna, Luna Maya kembali dan bangkit dengan kekuatan gelap.

Official trailer film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa memperlihatkan sebuah perjalanan baru dari Luna Maya yang menjadi Suzzanna.

Kali ini, dia tidak lagi menjadi sundel bolong, melainkan sebagai sosok yang memiliki kekuatan gelap dan bersiap untuk balas dendam.

Dendam yang dimiliki Suzzanna lantaran ayahnya disantet oleh Bisman (Clift Sangra), penguasa desa yang kejam dan haus kekuasaan. Kematian ayahnya mendorong Suzzanna mempelajari ilmu santet untuk membalas dendam pada Bisman.

Akan tetapi, Suzzanna juga jatuh cinta pada Pramuja (Reza Rahadian), laki-laki yang taat agama. Apa yang akan dilakukan Suzzanna di tengah pilihan tersebut, apakah dia akan meneruskan dendamnya, atau mempertaruhkan semuanya demi cintanya?.

Disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis, dari produser Sunil Soraya dan naskah yang ditulis oleh Ferry Lesmana, Jujur Prananto, dan Sunil Soraya, film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa menjadi sebuah babak baru dalam IP Suzzanna yang akan menjadi sejarah baru dalam sinema Indonesia.