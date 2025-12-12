Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? di Bioskop

Jumat, 12 Desember 2025 – 06:46 WIB
Ini Jadwal Tayang Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? di Bioskop - JPNN.COM
Para pemain dan tim produksi film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Karya persembahan Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment itu bakal beredar di bioskop Indonesia mulai 29 Januari 2026 mendatang.

Menjelang penayangan, Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? merilis official poster dan trailer.

Baca Juga:

Adapun trailer film karya sutradara Jay Sukmo itu menampilkan bagaimana Sarah (Revalina S. Temat) diuji dari segala arah. Dia harus menampung mantan suaminya, Satrio (Gunawan Sudrajat), beserta istri mudanya Annisa (Megan Domani) di rumahnya sendiri.

Keputusan itu membawa konsekuensi besar: fitnah yang merusak nama baiknya, tekanan sosial dari para tetangga, dan hubungannya dengan putri, Laila (Annisa Kaila), yang kian memburuk.

Di tengah kekacauan itu, hadir Dimas (Roy Sungkono), yang justru membuat posisi Sarah semakin terjepit di antara pilihan, persepsi orang, dan harga dirinya sendiri.

Baca Juga:

“Film ini adalah refleksi tentang perempuan yang mempertaruhkan harga diri, anaknya, dan masa depannya. Sarah diuji dari segala arah, oleh keluarga, lingkungan, bahkan dirinya sendiri,” ungkap produser Robert Ronny.

Revalina S. Temat turut menyoroti kedalaman karakter yang diperankan dalam Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.

Film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tuhan Benarkah Kau Mendengarku  Film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku  revalina s temat  film Revalina S Temat 
BERITA TUHAN BENARKAH KAU MENDENGARKU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp