Ini Jadwal Tayang Film Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? di Bioskop

Jumat, 12 Desember 2025 – 06:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film drama religi Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Karya persembahan Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment itu bakal beredar di bioskop Indonesia mulai 29 Januari 2026 mendatang.

Menjelang penayangan, Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku? merilis official poster dan trailer.

Adapun trailer film karya sutradara Jay Sukmo itu menampilkan bagaimana Sarah (Revalina S. Temat) diuji dari segala arah. Dia harus menampung mantan suaminya, Satrio (Gunawan Sudrajat), beserta istri mudanya Annisa (Megan Domani) di rumahnya sendiri.

Keputusan itu membawa konsekuensi besar: fitnah yang merusak nama baiknya, tekanan sosial dari para tetangga, dan hubungannya dengan putri, Laila (Annisa Kaila), yang kian memburuk.

Di tengah kekacauan itu, hadir Dimas (Roy Sungkono), yang justru membuat posisi Sarah semakin terjepit di antara pilihan, persepsi orang, dan harga dirinya sendiri.

“Film ini adalah refleksi tentang perempuan yang mempertaruhkan harga diri, anaknya, dan masa depannya. Sarah diuji dari segala arah, oleh keluarga, lingkungan, bahkan dirinya sendiri,” ungkap produser Robert Ronny.

Revalina S. Temat turut menyoroti kedalaman karakter yang diperankan dalam Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?.