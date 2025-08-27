Ini Jadwal Tayang Film Tukar Takdir di Bioskop

Rabu, 27 Agustus 2025 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Film drama petaka pesawat, Tukar Takdir akan segera tayang di bioskop Indonesia.

Karya persembahan Starvision dan Cinesurya itu dijadwalkan tayang mulai 2 Oktober 2025 mendatang.

Sebelum penayangan di bioskop, Tukar Takdir baru saja merilis official teaser trailer.

Disutradarai oleh Mouly Surya, film hasil adaptasi dari buku best seller karya Valiant Budi itu dibintangi oleh Nicholas Saputra, Marsha Timothy, dan Adhisty Zara.

Pada official teaser trailer Tukar Takdir yang dirilis disuguhkan kisah yang menarik sekaligus menegangkan.

Penerbangan Jakarta Airways 79 hilang kontak. Ketika ditemukan, Rawa (Nicholas Saputra) merupakan satu-satunya penumpang yang selamat, membawa pulang luka-luka dan trauma.

Selain saksi dalam investigasi jatuhnya pesawat, Rawa juga menjadi penyambung duka maupun amarah putri tunggal dari pilot, Zahra (Adhisty Zara) dan istri dari salah satu penumpang, Dita (Marsha Timothy) yang mempertanyakan kenapa yang selamat bukan suaminya?

Official teaser trailer juga menunjukkan kedekatan Nicholas Saputra dengan Adhisty Zara. Terlihat Rawa memberikan penguatan pada Zahra, anak dari pilot pesawat Jakarta Airways 79. Saat Rawa memeluk Zahra, dan Zahra bersandar pada Rawa, juga memberi petunjuk hubungan romansa yang terjalin di antara keduanya.