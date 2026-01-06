Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Ini Jadwal Tayang Papa Zola The Movie di Bioskop Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 – 23:23 WIB
Ini Jadwal Tayang Papa Zola The Movie di Bioskop Indonesia - JPNN.COM
Papa Zola The Movie. Foto: Instagram/md_entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi Papa Zola The Movie (PZTM) akan segera tayang di bioskop Tanah Air.

Setelah mencetak pencapaian luar biasa di Malaysia, Papa Zola The Movie siap menyapa penonton Indonesia dengan cerita keluarga yang hangat, penuh makna, dan relevan untuk semua usia.

Adapun film tersebut bakal tayang di lebih dari 150 lokasi bioskop di seluruh Indonesia, termasuk jaringan Cinema XXI.

Baca Juga:

Sebelumnya, Papa Zola The Movie telah berhasil menarik perhatian publik regional berkat kekuatan cerita dan pesan universal tentang kebenaran, kebersamaan, serta nilai keluarga.

Di Malaysia, film tersebut tercatat mengungguli pendapatan box office film Avatar di bioskop Malaysia.

Bahkan, perolehan PZTM pada minggu kedua penayangan tercatat lebih tinggi dibandingkan Avatar pada minggu pertama.

Baca Juga:

Dengan pendekatan cerita yang dekat dengan budaya Asia dan pesan yang relevan bagi keluarga Indonesia, film tersebut diharapkan menjadi tontonan pilihan di awal tahun 2026.

Adapun Papa Zola The Movie dapat disaksikan di bioskop Indonesia mulai 23 Januari 2026. (mcr7/jpnn)

Film animasi Papa Zola The Movie (PZTM) akan segera tayang di bioskop Tanah Air.

Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Firda Junita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Papa Zola The Movie  PZTM  Bioskop  Film Animasi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp