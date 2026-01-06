Ini Jadwal Tayang Papa Zola The Movie di Bioskop Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Film animasi Papa Zola The Movie (PZTM) akan segera tayang di bioskop Tanah Air.

Setelah mencetak pencapaian luar biasa di Malaysia, Papa Zola The Movie siap menyapa penonton Indonesia dengan cerita keluarga yang hangat, penuh makna, dan relevan untuk semua usia.

Adapun film tersebut bakal tayang di lebih dari 150 lokasi bioskop di seluruh Indonesia, termasuk jaringan Cinema XXI.

Sebelumnya, Papa Zola The Movie telah berhasil menarik perhatian publik regional berkat kekuatan cerita dan pesan universal tentang kebenaran, kebersamaan, serta nilai keluarga.

Di Malaysia, film tersebut tercatat mengungguli pendapatan box office film Avatar di bioskop Malaysia.

Bahkan, perolehan PZTM pada minggu kedua penayangan tercatat lebih tinggi dibandingkan Avatar pada minggu pertama.

Dengan pendekatan cerita yang dekat dengan budaya Asia dan pesan yang relevan bagi keluarga Indonesia, film tersebut diharapkan menjadi tontonan pilihan di awal tahun 2026.

Adapun Papa Zola The Movie dapat disaksikan di bioskop Indonesia mulai 23 Januari 2026. (mcr7/jpnn)