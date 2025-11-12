Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Jenis Bahan Peledak di Rumah Pelaku Ledakan SMAN 72

Rabu, 12 November 2025 – 04:00 WIB
Ini Jenis Bahan Peledak di Rumah Pelaku Ledakan SMAN 72 - JPNN.COM
Kepala Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Balmetfor) Polri, Kombes Pol Ari Kurniawan Jati (kedua dari kiri) saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polisi menemukan bahan peledak di rumah terduga pelaku atau anak berkonflik dengan hukum (ABH) pada kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11).

Kepala Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik (Balmetfor) Bareskrim Polri Kombes Ari Kurniawan Jati mengatakan temuan itu berdasarkan hasil olah TKP.

"Kami melakukan pemeriksaan di rumah ABH, di sana kami mendapatkan bahan bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak rendah (low eksplosif)," katanya saat konferensi pers, Selasa.

Baca Juga:

Ari menjelaskan bahan peledak yang ditemukan di rumah ABH tersebut sesuai dengan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) di SMAN 72 Jakarta.

"Dengan kata lain bahwa bahan yang ada di TKP 1 dalam masjid, maupun di TKP 2 samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah ABH," katanya.

Sementara itu, terkait ABH mendapatkan bahan-bahan tersebut, Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan pihaknya masih mendalaminya.

Baca Juga:

"Kami masih menunggu dari ABH tersebut karena sampai saat ini yang berangkutan masih dilakukan perawatan," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan empat dari tujuh bom yang disiapkan terduga pelaku atau anak berhadapan dengan hukum (ABH) meledak di lingkungan masjid SMAN 72 Jakarta, pada Jumat (7/11).

Bareskrim Polri menemukan bahan peledak di rumah pelaku ledakan SMAN 72 Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SMAN 72  ledakan di SMAN 72  pelaku ledakan SMAN 72  bahan peledak 
BERITA SMAN 72 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp