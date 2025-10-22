Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Kalimat yang Diucapkan HZ Setetah Memotong Alat Kelamin Suaminya

Rabu, 22 Oktober 2025 – 07:00 WIB
Ini Kalimat yang Diucapkan HZ Setetah Memotong Alat Kelamin Suaminya - JPNN.COM
Salah satu adegan dalam rekonstruksi kasus istri berinisial HZ (33) yang memotong alat kelamin suaminya berinisial NI (35) di Mapolsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Risky Syukur.

jpnn.com, KEBON JERUK - Sebanyak 25 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus istri berinisial HZ (33) yang memotong alat kelamin suaminya berinisial NI (35) di wilayah Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Ganda Sibarani menyebutkan rekonstruksi itu dilakukan untuk menggambarkan rincian kronologi peristiwa tragis tersebut serta menunjukkan kecocokan hasil penyelidikan dengan insiden terkait.

"Jadi, dalam rekonstruksi ini ada 25 adegan diperagakan," kata Ganda kepada wartawan di Mapolsek Kebon Jeruk, Selasa.

Baca Juga:

Adegan pertama memperlihatkan situasi ketika pasangan suami istri itu tengah berbaring di kamar tidur.

Tersangka kemudian mengambil telepon genggam milik korban yang berada di meja kamar, membuka isi pesan, dan menemukan percakapan yang memicu emosinya.

Setelah membaca pesan tersebut, tersangka menaruh kembali ponsel itu ke meja dan berusaha membangunkan korban dengan maksud mengajak berhubungan suami istri.

Baca Juga:

Namun, korban menolak dan pergi ke kamar mandi. Dalam kondisi emosi tidak terkendali, tersangka kemudian menuju dapur, mengambil pisau cutter, dan kembali ke kamar.

Saat korban telah berbaring tanpa mengenakan celana, pelaku mendekati dan memotong bagian kemaluan korban menggunakan pisau cutter.

Polsek Kebon Jeruk menggelar rekonstruksi kasus pemotongan alat kelamin yang dilakukan HZ kepada suaminya sendiri.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rekonstruksi  istri potong kelamin suami  Selingkuh  Polsek Kebon Jeruk 
BERITA REKONSTRUKSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp