Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Ini Kata AKBP Victor soal Pelaku Penjarahan Rumah Sri Mulyani-Nafa Urbach

Rabu, 03 September 2025 – 20:01 WIB
Ini Kata AKBP Victor soal Pelaku Penjarahan Rumah Sri Mulyani-Nafa Urbach - JPNN.COM
Kapolres AKBP Victor Inkiriwang saat memantau kebakaran asrama anggota Polsek Serpong di sela kegiatan memantau kebakaran Asrama Polsek Serpong, Rabu (3/9/2025).

jpnn.com - Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengaku telah menangkap dan menahan sejumlah pelaku penjarahan di wilayah Bintaro Pondok Aren beberapa waktu lalu.

Adapun penjarahan tersebut menyasar rumah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dan anggota DPR Nafa Urbach.

"Untuk kasus penjarahan yang di Bintaro Pondok Aren sudah kami amankan beberapa orang," kata AKBP Victor di Asrama Polsek Serpong, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga:

Menurut Viktor kasus itu masih dalam tahap penyidikan, tetapi orang yang diamankan tersebut sudah ditahan.

"Kasih kami waktu. Mohon waktu untuk kami sementara bekerja secara maksimal dalam penanganan kasus di Pondok Aren ini," ujarnya.

Mengenai identitas, polisi belum bisa merinci orang yang diamankan tersebut.

Baca Juga:

Namun, Kapolda Metro Jaya telah memberikan atensi terkait penanganan kasus pidana ini.

"Kami akan sampaikan segera untuk identitasnya berikut dengan barang bukti. Apakah dia dari Tangsel atau bukan, berikan kami waktu," ucapnya.

Kapolres Kota Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang mengaku telah menangkap dan menahan sejumlah pelaku penjarahan di wilayah Bintaro Pondok Aren.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penjarahan  Sri Mulyani  Nafa Urbach  AKBP Victor Inkiriwang  Ditangkap  Bintaro 
BERITA PENJARAHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp