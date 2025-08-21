Ini Kata Dasco soal Keanggotaan Noel di Gerindra

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:15 WIB

jpnn.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bakal mengecek status keanggotaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel di Partai Gerindra.

Noel yang juga pentolan Jokowi Mania (JoMan) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan pemerasan.

Menurut Dasco, dia belum mengetahui secara pasti status Noel dalam keanggotaan Partai Gerindra.

Dia pun mengaku jarang berinteraksi dengan Wamenaker itu.

"Saya cek lagi, ya, saya belum tahu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sebagai wakil ketua DPR RI, Dasco mengaku jarang berinteraksi dengan Noel karena pihaknya lebih banyak berinteraksi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan.

"Memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.