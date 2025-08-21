Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Ini Kata Dasco soal Keanggotaan Noel di Gerindra

Kamis, 21 Agustus 2025 – 21:15 WIB
Ini Kata Dasco soal Keanggotaan Noel di Gerindra - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/7/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

jpnn.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bakal mengecek status keanggotaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel di Partai Gerindra.

Noel yang juga pentolan Jokowi Mania (JoMan) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan pemerasan.

Menurut Dasco, dia belum mengetahui secara pasti status Noel dalam keanggotaan Partai Gerindra.

Baca Juga:

Dia pun mengaku jarang berinteraksi dengan Wamenaker itu.

"Saya cek lagi, ya, saya belum tahu," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Sebagai wakil ketua DPR RI, Dasco mengaku jarang berinteraksi dengan Noel karena pihaknya lebih banyak berinteraksi langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

"Memang yang berhubungan dengan lembaga itu adalah menterinya," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bilang begini soal keanggotan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel yang kena OTT KPK di partainya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   noel  OTT KPK  Immanuel Ebenezer  Dasco  Gerindra  KPK 
BERITA NOEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp