JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Ini Kata Indra Sjafri soal Emas Sepak Bola SEA Games 2025

Selasa, 11 November 2025 – 20:49 WIB
Indra Sjafri. Foto: Muhammad Adimaja/YU/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri merasa mempertahankan emas SEA Games akan lebih sulit.

Dia pun meminta semua pihak realistis, lantaran SEA Games 2025 digelar di Thailand.

Indonesia dipasangi target medali emas SEA Games 2025 setelah sukses meraih emas di Kamboja pada 2023. 

"Tentu semua orang ingin medali emas, tetapi harus realistis juga, bermain di Thailand," kata Indra.

Thailand, yang menjadi tim tersukses SEA Games dengan 16 medali emas, dikalahkan Indonesia dalam perebutan emas di Kamboja 2023 dengan skor 2-5. 

Mereka terakhir kali mendapatkan emas pada 2017 di Malaysia sehingga mereka tentu bakal mengerahkan segalanya untuk menyudahi puasa emasnya.

"Semua pemain sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI harus bermain maksimal dan makanya kami memilih pemain-pemain yang benar-benar kami anggap terbaik," kata Indra.

Sebanyak 33 pemain mengikuti latihan Selasa sore, termasuk Mauro Zijlstra, Ivar Jenner, serta tiga diaspora baru yang berstatus trial. Hanya Arkhan Fikri yang menjalani latihan terpisah karena mengalami cedera hamstring.

TAGS   SEA Games 2025  Indra Sjafri  Timnas U-22  Timnas Indonesia 
