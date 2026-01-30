Ini Keunggulan Redmi Note 15 5G untuk Gaya Hidup Aktif Anak Muda

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi resmi meluncurkan Redmi Note 15 Series ke pasar Indonesia, termasuk varian yang sangat dinantikan, Redmi Note 15 5G.

Mulai dari value tiga jutaan, smartphone ini sudah bisa berada dalam genggaman untuk mendukung gaya hidup digital yang serba cepat.

Lewat seri terbaru, Xiaomi memperkenalkan standar Redmi Titan Durability, sebuah terobosan yang menggabungkan proteksi fisik tangguh, ketahanan ekstra terhadap elemen lingkungan, serta daya tahan baterai yang lebih awet tanpa mengorbankan desain.

“Sejalan dengan tren gaya hidup 2026 yang makin outdoor-centric, Xiaomi ingin selalu hadir dengan teknologi yang relevan dan adaptif buat anak muda. Itulah alasan kami merilis Redmi Note 15 Series yang membawa standar baru, Redmi Titan Durability. Standar ini menawarkan kualitas 'Tiada Tanding', menjadikan Redmi Note 15 Series partner tangguh yang siap nemenin kalian di segala kondisi tanpa kompromi,” ungkap Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia dalam keterangan resmi.

Keandalan fisik pun dibuat makin sempurna dengan performa unggulan supaya pengguna bisa selalu #AlwaysReady.

Dengan perlindungan yang lebih kuat, Redmi Note 15 5G memberikan rasa percaya diri ekstra bagi penggunanya dalam menaklukkan berbagai tantangan, mulai dari mobilitas harian di perkotaan hingga petualangan luar ruang yang tak terduga.

Hadir di seluruh model, Redmi Titan Durability menetapkan standar baru lewat peningkatan total pada sektor baterai dan ketahanan fisik.

Jeksen, Product Marketing Lead Xiaomi Indonesia, menjelaskan kalau standar ini adalah simbol kualitas all-rounder yang sesungguhnya.