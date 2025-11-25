Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Ini Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold7 untuk Eksekusi Bisnis

Selasa, 25 November 2025 – 16:26 WIB
Ini Keunggulan Samsung Galaxy Z Fold7 untuk Eksekusi Bisnis - JPNN.COM
Samsung Galaxy Z Fold7. Foto: Dok. Samsung Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Galaxy Z Fold7 menjawab tantangan di dunia bisnis yang semakin cepat dan kompleks, melalui kombinasi Gemini Deep Research dan Note Assist.

Keduanya bekerja layaknya asisten pribadi yang siap membantu mengumpulkan data, merangkum poin-poin penting, merapihkan semuanya menjadi catatan bisnis yang rapi, mudah dipahami, dan dieksekusi.

Dengan Gemini Deep Research, pebisnis dapat mengumpulkan dan merangkum informasi dari berbagai sumber tepercaya menjadi analisis yang lebih mudah dipahami tanpa harus buang banyak waktu.

Baca Juga:

Sementara itu salah satu fitur AI yang ada di Galaxy Z Fold7, Note Assist, mengambil alih untuk membuat catatan lebih terstruktur, merangkum poin utama, menyempurnakan catatan dengan format yang rapih, serta menerjemahkan materi ke berbagai bahasa jika dibutuhkan. Semua ini membuat workflow lengkap dari riset hingga eksekusi hanya dalam satu layar besar.

Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia mengatakan pihaknya melihat bahwa tantangan terbesar para pebisnis disini bukan dalam mencari ide yang unik, tetapi bagaimana bisa mengolah informasi menjadi keputusan yang tepat.

"Dengan adanya Galaxy Z Fold7 di tangan, juga bantuan Gemini Deep Research dan Note Assist akan mempersingkat seluruh proses panjang itu. Kedua fitur tersebut dirancang untuk menghadirkan analisis yang lebih tajam sekaligus catatan yang siap digunakan. Inilah cara kami menghadirkan teknologi yang membantu mereka bekerja lebih cerdas dan berkembang lebih jauh,” ujar Ilham Indrawan dalam keterangan resmi.

Baca Juga:

Gemini Deep Research di Galaxy Z Fold7 diklaim bisa mempersingkat banyak proses menjadi hitungan detik.

Saat merencanakan peluncuran produk baru, riset pasar sering kali memakan waktu karena harus membuka banyak tab browser, membaca laporan panjang, hingga membandingkan data di setiap dokumen.

Samsung Galaxy Z Fold7 menjawab tantangan di dunia bisnis yang semakin cepat dan kompleks, melalui kombinasi Gemini Deep Research dan Note Assist.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Samsung Galaxy Z Fold7  Galaxy Z Fold7  Samsung Indonesia  Samsung 
BERITA SAMSUNG GALAXY Z FOLD7 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp